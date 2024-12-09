Юнармейцы Домодедово приняли участие в учениях по тактической медицине

В Домодедовском лицее № 3 для юнармейцев и активных подростков городского округа сотрудники центра подготовки «Время-Ч» провели учения по тактической медицине, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Профессиональные инструкторы научили важным приемам тактической медицины. Порядка 50 школьников приняли участие в тренировке. Среди юнармейцев есть и юноши, и девушки.

Учащаяся Заревской школы Арина Минаева говорит, что опыт важный, все запомнить, чтобы в случае необходимости суметь применить на практике.

«В каких местах нужно наложить этот жгут, где не нужно этого делать. Какой должен быть цвет на руке, чтобы понять, правильно мы перевязали или нет. Это было достаточно интересно, и в то же время в перерывах нам показали „один за всех и все за одного“ — один провинился — отжимаются все», — Арина Минаева.

Юнармейцы внимательно следили за действиями инструкторов. В оказании первой помощи важно знать множество нюансов. От этого может зависеть жизнь спасаемого.

«Благодаря таким тренировкам мы будем готовы оказать медицинскую помощь», — Максим Дробненький, член отделение Юнармии Домодедово.

Правильно останавливать кровотечение, транспортировать раненого, перевязка, наложение жгута и многое другое — все это смогли освоить юнармейцы на занятии по тактической медицине.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.