Юнармейцы Богородского округа участвовали на военно-патриотических сборах в Шаховской

Среди них были и юнармейцы МБУ «Центра допризывной подготовки молодежи» (Дом Юнармии) Богородского округа, а также Центр образования № 29.

Организатором мероприятия выступил Центр обеспечения деятельности общественной палаты МО и патриотического воспитания.

Пятидневная программа сборов обещала быть насыщенной и увлекательной. В первый день всех участников разделили на отряды, по 2-3 человека из одного округа. За полдня ребята успели перезнакомиться и сдружиться. Программа сборов была буквально расписана по минутам: круглосуточное дежурство по охране «знамени» и патрулирование территории лагеря посменно, утренняя зарядка после подъема, занятия по РХБЗ, скалодром, БПЛА.

Для полного погружения в атмосферу в активностях на сборах использовались дымовые шашки и тактические гранаты. Особое внимание уделялось физической подготовке и работе в команде.

В течение пяти дней опытные инструкторы знакомили ребят с полезными практическими навыками, необходимыми и в повседневной жизни: оказание первой помощи, основы выживания на природе, обучение технике спасения на воде и многое другое.

В заключительный день на площадке царила невероятная атмосфера. Многие даже не хотели уезжать и расставаться с новыми друзьями.

Ранее Андрей Воробьев рассказал, что Подмосковье с первого дня чувствует доверие и поддержку президента страны и всегда находится в конструктивном диалоге с правительством.

«Вы знаете, как мы дружны и стараемся максимальное количество полезных проектов реализовывать вместе с Москвой — это касается и дольщиков, и развития дорог, транспорта, парков, модернизации ЖКХ», — рассказал Воробьев в ходе своего ежегодного обращения к жителям Московской области.