Юнармейцы Богородского округа проходят военно-патриотические сборы в Шаховской

Юнармейцы из МБУ «Центр допризывной подготовки молодежи» (Дом Юнармии) Богородского округа и Центра образования № 29 отправились на пятидневные военно-патриотические сборы в городской округ Шаховская. Мероприятие организовано ГКУ МО «Центр обеспечения деятельности Общественной палаты Московской области и патриотического воспитания», сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

Символично, что сборы стартовали в «День Героя СВО» — это придало событию особую значимость. На торжественном построении участников поздравили представители партии «Единая Россия» и администрации Шаховского округа, пожелав ребятам упорства, дисциплины и новых знаний.

Главная цель сборов — не только обучение военно-прикладным навыкам, но и социализация юнармейцев. Для этого организаторы разделили участников на смешанные отряды, в каждом из которых собраны ребята из разных муниципалитетов — по 2-3 человека от одного округа. Такой подход уже в первые часы дал результаты: несмотря на первоначальную скованность, юнармейцы быстро нашли общий язык и подружились.

Впереди у ребят насыщенная программа: тактическая и огневая подготовка, основы первой помощи, строевая подготовка, военно-спортивные игры и встречи с ветеранами. Эти сборы — не просто учебные занятия, а важный этап в формировании характера, командного духа и патриотического сознания молодого поколения.

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