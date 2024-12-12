Юнармейцев Егорьевска признали одними из лучших в Подмосковье

В доме правительства Московской области прошел межрегиональный патриотический форум «Патриот — это Я», на котором итоги смотра-конкурса местных отделений ВВПОД «Юнармия». Егорьевское городское отделение вошло в тройку лидеров, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«По результатам конкурса местное отделение штаба «Юнармии» завоевало третье призовое место», — сказала председатель комитета по образованию администрации г. о. Егорьевск.

Егорьевское отделение Юнармии было создано в 2016 году. Сейчас в нем 34 отряда и порядка 1,5 тыс. ребят, которые участвуют во всех городских патриотических мероприятиях — акциях памяти, военно-спортивных играх, митингах и др. Юнармейцы Егорьевска собирают и отправляют грузы в помощь участникам спецоперации, пишут письма солдатам, ежегодно входят в число лидеров таких конкурсов как «Девушки в погонах», «Юнармия, вперед», «Юнармейские старты».

«Планов всегда много. Я вижу задачи, которые ставит перед нами старший начальник — это прежде всего патриотическое воспитание молодого поколения, — и выполняю их. Поэтому на Егорьевск всегда опираются, знают, что мы не подведем», — отметил руководитель егорьевского отделения «Юнармии» Сергей Сывороткин.

Участников форума «Патриот — это Я», среди которых гости из Абхазии, Луганска, Донецка, Беларуси, ждала интересная программа. У юнармейцев была возможность познакомиться с интерактивными стендами, презентующими различные общественные движения и организации России.

«Наши ребята записали для солдат, находящихся на передовой, трогательное видеообращение, подписали открытки и сделали талисманы. Все участники смогли пообщаться с Героем России, ветераном боевых действий, легендарным морпехом Владиславом Головиным», — рассказал руководитель егорьевского отделения «Юнармии» Сергей Сывороткин.

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