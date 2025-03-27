Юнармеец из Реутова встретилась с Президентом России на заседании «Движения Первых»

Даша рассказала Президенту о своей деятельности, о том, в каких мероприятиях она участвует вместе со своими друзьями, как поддерживает участников СВО. Также она поделилась с Владимиром Владимировичем мечтой о том, чтобы военнослужащие или военные части стали наставниками для юнармейских отрядов.

«Внимание детей к людям, которые выполняют очень ответственные, важные и опасные для жизни и здоровья задачи в интересах своей Родины, внимание к ним со стороны детей чрезвычайно важно. Почему? Потому что это идёт от сердца. Ведь дети, молодые люди, они же ничего не делают по шаблону. Это идёт от сердца. А значит, доходит до сердца каждого бойца. И вот это чрезвычайно важная поддержка. Тебе большое спасибо», — ответил Президент Дарье.

Напомним, что Дарья Демянчук является не только активным юнармейцем, но и председателем первичного отделения «Движения Первых» в Реутове. За свои достижения она награждена медалями «Юнармейская доблесть» II и III степени.

Эта встреча стала важным событием не только для самой Даши, но и для всего юнармейского движения Реутова. Она продемонстрировала значимость молодежных инициатив на самом высоком уровне.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что на русской земле до сих пор многое напоминает о событиях Великой Отечественной войны.

«Здесь было пролито много крови бойцами нашей армии, партизанами, местными жителями во время оккупации. Все понимаем, что патриотический настрой и уважение к героям сегодня важны как никогда. Мы стараемся поддерживать бойцов <…>, направлять им самую современную технику, амуницию. Заботимся о родных и близких, которые переживают за них дома. И наша задача — продолжать строить, ремонтировать, обновлять инфраструктуру наших городов, чтобы бойцы по возвращении с передовой видели перемены к лучшему и знали, что все было не зря», — сказал губернатор.