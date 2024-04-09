Юная жительница Подмосковья станет соавтором мультфильма о Суздале

Стали известны победители Всероссийского детского творческого конкурса «Заглянем в историю вместе. Суздаль 1 000». Каждый участник конкурса награжден именной памятной грамотой, преподавателям вручили грамоты и благодарности, победителям — дипломы, сообщает пресс-служба организаторов.

Ученица МБУДО «ДДШИ» Софья Сергеева из Домодедова стала победительницей конкурса.

По итогам конкурса будет создан короткометражный мультипликационный фильм о Суздале, соавторами которого станут все дети — участники конкурса. Дети сами озвучат мультфильм и подберут музыкальное оформление из коллекции русской классики. Презентации мультфильма пройдут в детских образовательных и культурных учреждениях регионов России, впоследствии мультфильм примет участие в российских и международных фестивалях и конкурсах.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

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