Юная жительница Мытищ стала победительницей финала областного фестиваля

Региональный этап конкурса «Марафон творческих программ по пропаганде безопасного поведения детей на дорогах» состоялся в городском округе Люберцы на базе инженерно-технологического лицея. В нем приняли участие обучающиеся образовательных организаций и учреждений дополнительного образования Московской области, в их числе — Александра Горбунова, активистка движения ЮИД из отряда ШКИДД школы № 32 городского округа Мытищи.

Талант и усердие не прошли даром: девушка завоевала победу в номинации «Активный пропагандист ПДД», продемонстрировав высокий уровень знаний и творческий подход к популяризации правил дорожного движения.

Кстати, в этом году в состав жюри вошел Матвей Горбунов — брат Александры, ставший победителем конкурса в 2024 году.

История семьи Горбуновых — яркий пример того, как увлечение безопасностью дорожного движения перерастает в настоящую семейную традицию.

