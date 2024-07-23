Юная мытищинка примет участие в параде в Санкт-Петербурге 28 июля

В составе «Юнармии» городской округ Мытищи в День Военно-морского флота представит Екатерина Королева, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Ребята из Санкт-Петербурга, Московской, Ленинградской, Вологодской, Ульяновской, Свердловской областей, Донецкой и Луганской Народных республик пройдут по Сенатской площади перед президентом, почетными гостями и экипажами кораблей

Екатерина не впервые участвует в подобных мероприятиях. 9 мая она прошла в коробке юнармейцев на параде в северной столице. Руководитель АНО «Северо-Западный патриотический центр «Авангард», первый заместитель начальника штаба движения «Юнармия» Санкт-Петербурга Владимир Кузьмин пригласил мытищнку принять участие в праздновании Дня военно-морского флота.

Сейчас Екатерина активно проходит строевую подготовку, как на базе, так и на Сенатской площади.

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