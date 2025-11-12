Юлия Миронова сообщила о повреждении квартиры после обрушения «Снежкома»

Блогер Юлия Миронова заявила, что ее квартира в Красногорске пострадала 11 ноября при обрушении конструкций бывшего горнолыжного комплекса «Снежком», когда обломки выбили окна, сообщает Газета.ru .

Блогер Юлия Миронова рассказала, что во время обрушения конструкций комплекса «Снежком» в Красногорске строительный мусор и обломки повредили ее квартиру. По словам Мироновой, в результате происшествия были выбиты стекла на кухне и повреждена оконная рама.

«Меня дома не было. Я от соседей узнала, что в наш дом после обрушения конструкции «Снежкома» полетели строительный мусор, грязь, песок, булыжники, что разбито окно в моей квартире. Когда вернулась, увидела огромное количество стекла на кухне. Соответственно, разбитое стекло, поврежденная рама, в которой это стекло стоит. Уже в процессе узнала, что произошло. К нам приходили и полиция, и МЧС, и участковые. Все заявления написаны, все повреждения сняты, все отфотографировано», — сообщила Миронова.

Она уточнила, что компания, занимающаяся сносом комплекса, направила к ней оценщика и пообещала заменить поврежденный оконный блок. Миронова добавила, что не планирует требовать компенсацию за моральный ущерб.

11 ноября в Красногорске во время демонтажа бывшего горнолыжного комплекса «Снежком» рухнула опорная колонна. В результате пострадали три человека, были повреждены более 140 автомобилей и выбиты окна в шести квартирах. Власти и подрядчик пообещали возместить ущерб пострадавшим, а прокуратура начала проверку обстоятельств происшествия.