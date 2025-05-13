Юлия, Анна, Екатерина: назван топ женских имен, чаще всего изменяющих мужьям

Семейные психологи проанализировали крупнейшие сайты знакомств для женатых людей и выявили список имен женщин, которые чаще всего ассоциируются с супружеской неверностью, сообщает Life.ru .

На первое место имен психологи ставят Юлию. Согласно статистике обладательницы такого имени в два раза чаще заводят интрижки на стороне среди других женщин. Часто они страдают от нереализованности в браке и жаждут новых приключений и эмоций, а семейная рутина вгоняет в тоску.

Обладательницы спокойного, традиционного имени Анна заняли второе место в топе. Как заявляют исследователи, Анны отличаются повышенной эмоциональностью и склонностью к идеализации отношений. Так, когда реальность отношений не совпадает с ожиданиями, такие девушки ищут сказку на стороне. Отмечается также, что Анны редко признаются в изменах и мастерски сохраняют образ идеальной жены и верят, что их измены не влияют на любовь к супругу.

На третьем месте раскололись женщины с именем Екатерина. Психологи заявили, что в имени заложено стремление к покорению новых территорий даже сердечных. Екатерины от природы притягивают мужской пол. Брачные агентства отмечают, что обладательницы данного имени чаще всего пользуются сайтами для дискретных встреч. Изменяют девушки расчетливо и осознанно, редко попадаются на содеянном и мастерски ведут двойную жизнь.