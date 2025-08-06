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Юкка нитчатая впервые с 2020 года зацвела в Ботаническом саду Петербурга

В Ботаническом саду Петра Великого на Альпийских горках на участке с растениями Америки посетители могут полюбоваться редким цветением юкки нитчатой, сообщает «Бриф24» .

Это растение из семейства Спаржевых порадовало цветением впервые с 2020 года.

Юкка — совершенно нетипичное растение для условий Санкт-Петербурга, и возможно только самые искушенные садоводы пробовали вырастить ее на своих дачных участках.

Для защиты от морозов юкку на зиму укрывают лапником.

В Ботаническом саду пояснили, что повторного цветения юкки нитчатой в ближайшие годы ожидать не стоит. Этот вид цветет единожды, после чего жизненный цикл растения завершается. Юкка нитчатая даст потомство в виде молодых побегов, которым потребуется несколько лет до момента цветения.