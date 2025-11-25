Югра заняла 9-е место в рейтинге качества жизни людей с инвалидностью

сегодня в 17:37

Югра попала в топ-10 регионов по качеству жизни для инвалидов

По версии Агентства стратегических инициатив, Югра вошла в топ-10 регионов по качеству жизни для инвалидов, заняв 9-е место в рейтинге, сообщает Сургут Информ со ссылкой на пресс-службу губернатора ХМАО.

По словам главы Югры Руслана Кухарука, это стало возможным благодаря скоординированной работе правительства, ведомств и общественных организаций.

«Мы не собираемся останавливаться на достигнутом и продолжим двигаться вперед», — отметил он.

На форуме «Открыто для всех» были рассмотрены передовые практики создания инклюзивной среды. Кухарук акцентировал внимание на том, что Югра будет активно внедрять инновационные решения в области медицины, образования и трудоустройства.

Глава АСИ Светлана Чупшева отметила активную поддержку социальных проектов и некоммерческих организаций, оказываемую в регионе. За период работы с участием социального предпринимательства и НКО в Югру было привлечено свыше 3,5 млрд рублей.

