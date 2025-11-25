Юбиляры Линник отметили 50 лет совместной жизни в Раменском ЗАГСе

Пятьдесят лет совместной жизни — этo нe простo цифpa в семейной истории, a настоящий подвиг двyx сердец, которыe прошли через вce жизненныe испытания рукa об рукy. 3олотая свадьбa символизирует достижениe, котopoe удается нe каждой пape, и потомy заслуживает особогo внимания и торжественногo празднования.

Григорий Петрович и Людмила Васильевна поженились 22 ноября 1975 года отделе ЗАГС города Жезгазкан Карагандинской области Республики Казахстан. В 2017 году переехали в Россию, в город Раменское Московской области, где в последствии и встретили свой юбилей семейной жизни.

У четы Линник есть две дочери, которые подарили любящим бабушке и дедушке 2 внуков и одну внучку.

Секрет счастливой и дружной семейной жизни прост: уступать друг другу во всем и всегда. Ведь во взаимопонимании кроется основа крепких отношений.

В ведомстве напомнили, что супруги, после полувекового юбилея совместной жизни, получают выплату: в 50-летний юбилей семья получает 5 тысяч рублей, в 55 лет — 6 тысяч рублей и далее. Подать заявление на услугу можно на региональном портале госуслуг https://uslugi.mosreg.ru/services/6571.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что ежегодно в Подмосковье регистрируют около 55-60 тыс. браков. Он добавил, что услуги ЗАГС более универсальны. Они нуждаются в постоянном совершенствовании.

«Вы знаете, что мы многое делаем для удобства наших жителей. Это не только бракосочетания», — сказал Воробьев.