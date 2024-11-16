Юбиляров семейной жизни чествовали в Долгопрудном

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В Долгопрудном торжественно чествовали 30 пар супругов, которые отметили золотые, бриллиантовые и изумрудные свадьбы, сообщили в пресс-службе округа.

Главных героев торжества тепло поздравил глава горокруга Долгопрудный Роман Истомин.

«У всех вас — солидный супружеский стаж и свой секрет семейного долголетия. Делитесь этими секретами с молодежью, — сказал Истомин.

Поздравления в этот торжественный день звучали и от многих почетных гостей замечательного праздника. Каждой супружеской паре были вручены цветы и подарок. Артисты театра «Город» исполнили трогательные песни о любви.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.