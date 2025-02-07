Юбилейный турнир по боксу памяти мастеров спорта СССР пройдет в Люберцах

XXXV всероссийские соревнования по боксу класса «А» среди мужчин памяти мастеров спорта СССР Юрия Капитонова, Владимира Кузина и Заслуженного тренера России Александра Щедеркина пройдут в Люберцах с 11 по 15 февраля. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Люберцы.

В турнире примут участие порядка 150 сильнейших боксеров страны. Городской округ Люберцы представят семь человек — это воспитанники комплексной спортивной школы олимпийского резерва и люберецкого клуба бокса «Спартак».

Торжественное открытие запланировано на 11 февраля, оно пройдет во Дворце спорта «Триумф» Люберец. Начало в 14:00. Финальные бои состоятся 15 февраля.

Организаторы турнира подготовили для зрителей интересный мастер-класс: все желающие смогут на своем примере испытать, что такое виртуальный бокс.

Напомним, Владимир Кузин и Юрий Капитонов — воспитанники люберецкой школы бокса. Александр Дмитриевич Щедеркин — мастер спорта СССР, заслуженный тренер России, отличник физической культуры и спорта. Он был тренером и наставником целой плеяды люберецких спортсменов.

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