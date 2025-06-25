Юбилейный фестиваль «Традиция» пройдет в усадьбе Захарово 12 июля

12 июля в усадьбе Захарово (Музей-заповедник А. С. Пушкина) и парке Захарово в десятый раз состоится литературно-музыкальный фестиваль «Традиция». Мероприятие организовано при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, Министерства культуры РФ в рамках Национального проекта «Семья», Министерства культуры и туризма Московской области, а также Администрации Одинцовского городского округа, сообщает пресс-служба фестиваля.

«Традиция» — это семейный фестиваль, объединяющий ценителей искусства разных поколений. Его главная цель — сохранение и популяризация русской культурной идентичности через музыку, литературу, театр, историю, публицистику, семейные программы и национальную кухню.

Фестиваль становится площадкой для важного диалога о связи с историей, предками, корнями и традициями, которые лежат в основе русской культуры. Здесь встречаются музыканты, поэты, писатели, ремесленники, артисты и исследователи, чтобы поделиться своим творчеством, знаниями и умениями с гостями.

Идея фестиваля принадлежит режиссеру, продюсеру и художественному руководителю «Нового Театра» Эдуарду Боякову, а также писателю и общественному деятелю Захару Прилепину.

«„Традиция“ десять лет стояла в самом центре русской национальной культуры. Там, где мы стали в 2015 году, собрав своих, сошедшихся в дни и месяцы Русской весны, там и образовался, вокруг нас — центр. Мы были первыми. Констатируем это без бравады и пафоса, как очевидность», — отметил писатель, политический и общественный деятель, филолог, публицист, создатель фестиваля Захар Прилепин.

Концепция включает в себя презентацию лучших образцов современного российского искусства, основанного на традициях, а также просветительскую программу, посвященную православию, семье и традиционным ценностям в современном мире. Кроме того, фестиваль создает пространство для творческого взаимодействия между представителями разных направлений искусства и зрителями.

«„Традиция“ — это фестиваль для семьи, для друзей, для памяти о наших предках и для наших потомков. В течение десяти лет мы создаем место, где актуально звучит и русская традиционная музыка, и русское слово, русская мысль. Здесь мы находим гармонию между традицией и современностью, то, что дает нам внутренние силы и вдохновляет», — подчеркнул режиссер, продюсер, создатель фестиваля Эдуард Бояков.

Гостей ждет около 50 мероприятий: концерты, поэтические перформансы, лекции, детские спектакли, мастер-классы, народные игры, традиционные ремесла и угощения.

На Большой поляне развернется «Город мастеров», где каждый сможет найти занятие по душе: сплести украшение в «Бусодельне», создать кожаное изделие в «Кожевенной мастерской», выковать подкову в «Кузне», освоить чеканку, поработать в «Столярной мастерской», смастерить куклу, пояс или свечи из вощины, познакомиться с мезенской росписью, расписать игрушку или пряник, а также поиграть в старинные русские игры — закрутиху, ходули, серсо и другие.

В программе: выступления групп «Калинов мост», «Джанго», «Лампасы», Ансамбля Покровского, «Ихтис», «Победный хор» под управлением Ульяны Меньшиковой, а также семьи Боджгуа, Елены Фроловой, Маши Макаровой, Таисии Краснопевцевой, Евгении Смольяниновой. Также запланированы беседы с Эдуардом Бояковым о русской музыке, Захаром Прилепиным об истории России, Борисом Акимовым и Олегом Степановым о будущем страны, Леваном Васадзе о демографическом потенциале, Владимиром Сизовым о роли бабушки в судьбе Пушкина, Евгением Фатеевым о 90-х годах, Екатериной Кретовой и Варварой Шелыгиной о женской музыке.

Гостей ждут поэтические перформансы с участием Марии Ватутиной, Анны Ревякиной, Алексея Шмелева и других, а также программа «Стихи для фронта» с Дмитрием Филипповым, Натальей Тебелевой, Матвеем Раздельным, Седагет Керимовой. Театральная часть включает спектакль «Нового Театра» «ПОЭЗИЯ.doc. Игорь Караулов. Сам по себе и со всеми» и литературно-музыкальную композицию к 100-летию Юлии Друниной «Смотрю назад, в продымленные дали…».

Завершит юбилейный фестиваль гала-концерт «10 лет Традиции» под открытым небом с участием групп «Калинов мост», «Джанго», «Лампасы», исполнителей Маши Макаровой, Таисии Краснопевцевой, Елены Фроловой, Ансамбля Покровского и «Ихтис».