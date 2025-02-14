Юбилейные медали Победы вручат 143 ветеранам Реутова

В городском округе Реутов началось вручение юбилейных медалей «80 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов». Медаль получат 143 человека, среди которых ветераны Великой Отечественной войны, труженики тыла, жители блокадного Ленинграда, участники обороны Сталинграда и Севастополя, а также бывшие несовершеннолетние узники фашистских концлагерей. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Первые медали в России были вручены Президентом Владимиром Путиным 27 января 2025 года в Санкт-Петербурге. В Московской области церемония вручения состоялась 29 января 2025 года под руководством губернатора Андрея Воробьева. В Реутове первой, кому была вручена юбилейная медаль, стала Галина Борисовна Каткова — представительница поколения, чей подвиг и труд стали неотъемлемой частью истории Великой Победы. Галина Борисовна — ветеран Великой Отечественной войны, труженица тыла. Родом из Ленинграда, она была эвакуирована в Среднюю Азию в начале блокады.

Вручение медалей в Реутове — это не только дань уважения ветеранам, но и важное событие для всего городского округа. Оно напоминает о героизме и самоотверженности тех, кто сражался на фронте и трудился в тылу, обеспечивая победу над врагом.

Администрация городского округа Реутов выражает глубокую благодарность всем, кто внес свой вклад в общее дело Победы, и подчеркивает важность сохранения памяти о великом подвиге советского народа для будущих поколений.

Церемонии вручения медалей проходят в торжественной обстановке, с участием представителей администрации, общественных организаций и молодежи. Это событие стало еще одним шагом в укреплении связи между поколениями и сохранении исторической правды о Великой Отечественной войне.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что сейчас особый смысл имеет разговор с детьми и внуками, которые уже не так часто видели ветеранов ВОВ.

«Их подвиги должны жить в сердцах подрастающего поколения, как в свое время мы знали о подвигах, в том числе наших сибиряков, которые защищали Москву и обеспечили здесь прорыв — первое контрнаступление», — добавил Воробьев.