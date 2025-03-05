Юбилейную медаль ветерану Великой Отечественной войны вручили в Зарайске

В преддверии празднования 80-й годовщины победы в Великой Отечественной войне глава муниципального округа Зарайск Виктор Петрущенко вместе с юнармейцами посетил участницу войны, жительницу Зарайска Екатерину Александровну Скороходову. В ходе визита Виктор Петрущенко вручил ветерану юбилейную медаль, учрежденную президентом России Владимиром Путиным, сообщает пресс-служба администрации округа.

«Для нас большая честь вручить эту медаль Екатерине Александровне, чей подвиг и стойкость стали символом мужества и героизма. Она является примером для подрастающего поколения юнармейцев и всех жителей нашего округа», — отметил Виктор Петрущенко.

Екатерина Александровна — человек с невероятной судьбой, прошедший все тяготы военного и послевоенного времени. В годы войны она перевозила раненых, спасая жизни солдат, и находила силы поддерживать боевой дух окружающих. Несмотря на все испытания, она никогда не теряла веры в лучшее будущее и надежду на победу.

Совсем недавно решением Совета депутатов муниципального округа Екатерине Александровне было присвоено звание «Почетный гражданин Зарайска». Ее история — это пример несгибаемой силы духа и любви к жизни.

«Низкий поклон Екатерине Александровне за ее подвиг и стойкость! Мы гордимся тем, что у нас есть такие герои», — добавил глава округа.

Торжественные мероприятия, посвященные 80-й годовщине победы, продолжат проходить в Зарайске, подчеркивая важность сохранения памяти о подвиге ветеранов для будущих поколений.

Узнать подробнее о подготовке к празднованию Великой Победы и важных исторических событиях того времени можно на официальном сайте may9.ru и в Telegram-канале.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что на русской земле до сих пор многое напоминает о событиях Великой Отечественной войны.

«Здесь было пролито много крови бойцами нашей армии, партизанами, местными жителями во время оккупации. Все понимаем, что патриотический настрой и уважение к героям сегодня важны как никогда. Мы стараемся поддерживать бойцов <…>, направлять им самую современную технику, амуницию. Заботимся о родных и близких, которые переживают за них дома. И наша задача — продолжать строить, ремонтировать, обновлять инфраструктуру наших городов, чтобы бойцы по возвращении с передовой видели перемены к лучшему и знали, что все было не зря», — сказал губернатор.