Юбилейную медаль в честь 80-летия Великой Победы вручили ветерану из Люберец

«В этом году страна отмечает 80-летие Великой Победы. В честь этой знаменательной даты юбилейные медали, учрежденные указом президента РФ, вручаются ветеранам войны, труженикам тыла, жителям блокадного Ленинграда и бывшим узникам концлагерей. Передал награду Виктору Степановичу, пожелал ему здоровья, бодрости духа и заботы от родных и близких», — отметил начальник территориального управления «Томилино-Октябрьский» Николай Самара.

Виктор Мощанский родился в 1926 году. Повестку он получил осенью 1943 года. В декабре того же года принес присягу, обучился на радиста и был направлен на фронт. Виктор Степанович отважно исполнял задачи связиста во время войны. Его военная карьера продолжалась 25 лет, за это время он дослужился до звания капитана.

После демобилизации ветеран посвятил более 20 лет своей жизни работе на заводе «Звезда».

За годы службы Виктор Степанович был награжден орденом Отечественной войны II степени, медалями «За боевые заслуги», «За победу над Германией» и другими государственными наградами.

От имени НПП «Звезда» заместитель генерального директора Александр Шлыков вручил ветерану памятный сувенир и серию книг, посвященных истории предприятия, где он работал долгие годы.

Узнать подробнее о подготовке к празднованию Великой Победы и важных исторических событиях того времени можно на официальном сайте may9.ru и в Telegram-канале.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что на русской земле до сих пор многое напоминает о событиях Великой Отечественной войны.

«Здесь было пролито много крови бойцами нашей армии, партизанами, местными жителями во время оккупации. Все понимаем, что патриотический настрой и уважение к героям сегодня важны как никогда. Мы стараемся поддерживать бойцов <…>, направлять им самую современную технику, амуницию. Заботимся о родных и близких, которые переживают за них дома. И наша задача — продолжать строить, ремонтировать, обновлять инфраструктуру наших городов, чтобы бойцы по возвращении с передовой видели перемены к лучшему и знали, что все было не зря», — сказал губернатор.