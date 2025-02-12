Юбилейную медаль к 80-летию Победы вручили ветерану в Шатуре

Ветерану Василию Ивановичу Болдырихину из Шатуры вручили юбилейную медаль к 80-летию Победы, сообщили в пресс-службе округа.

Василий Иванович встретил войну в родной деревне под Воронежем 15-летним мальчишкой. Его отец ушел на фронт, о нем и еще троих детях заботились мама и бабушка. Когда в 42-м фашисты подошли вплотную к деревне, Василий отправился рыть окопы. А в 1943 году был призван на фронт 17-летним юношей. В составе войск МВД Василий Иванович прошел всю войну и встретил Победу.

«Рад был застать ветерана в добром здравии и бодром расположении духа. Договорились увидеться в дни празднования юбилея Победы», — отметил глава округа Николай Прилуцкий.

Почти 200 ветеранов, которые проживают в муниципальном округе Шатура, получат юбилейные медали ко Дню Победы.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что власти Подмосковья максимально вовлечены в работу по поддержке семей участников СВО.

«Мы понимаем, что должны продолжать активно выходить на контакт с теми, кто нуждается в помощи, и, конечно, предусматривать различные меры поддержки. Поэтому в каждом муниципалитете и волонтеры, и представители власти <…> стараются максимально быть вовлечены в эту работу», — сказал Воробьев.