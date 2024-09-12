Юбилейная площадка «Московских сезонов» открылась в районе Люблино

Юбилейная 25-я площадка «Московских сезонов» в комплексной застройке округов открылась в столичном районе Люблино. Активный досуг становится доступнее для москвичей и туристов, сообщает пресс-служба оргкомитета цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны».

Площадка расположена по адресу: улица Краснодарская, вл. № 66. На площади около 8 тыс. кв. м. разместились 4 корта для игры в стритбол с пунктами проката, а также прилегающая зона с лавочками для отдыха, аттракционами, фотозоной и торговыми шале в стиле русский модерн.

Ежегодно в Москве появляются новые оборудованные пространства для бесплатных занятий спортом и интересного времяпрепровождения всей семьей.

«На некоторых фестивальных площадках все лето были открыты бесплатные скейт-парки и корты для игры в падел-теннис, мы видим, что спортивные активности пользуются большим спросом у горожан», — сказал руководитель столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

Он подчеркнул, что по этой причине было принято решение открыть 4 огороженных корта для игры в стритбол на новой площадке. Уличный баскетбол позволяет приобщиться к популярному виду спорта всем желающим.

На корты для стритбола допускаются дети с 6 до 14 лет после заполнения согласия законными представителями. Подростки с 14 лет и взрослые могут самостоятельно заполнить согласие на стойках администрации кортов.

Из инвентаря для игры в стритбол нужен только мяч, который на площадке можно взять напрокат всего за 50 рублей с возвратным залогом. При этом вход на корт со своим мячом бесплатный. Сеанс игры длится 1 час, время следует бронировать заранее в дистанционном формате.

Корты работают ежедневно с 10:00 до 21:00 с получасовыми техническими перерывами в 12:00, 14:30,17:00 и 19:30.