Юбилейная конференция «ЦИПР» проходит в Нижнем Новгороде

сегодня в 15:48

В рамках мероприятия уже прошла сессия «Цифровая трансформация промышленности. Взгляд изнутри». Роль модератора взял на себя глава Минцифры России Максут Шадаев.

В ходе дискуссии ключевые фигуры из правительства и коммерческого сектора рассмотрели вопросы преобразования цифровой трансформации в фундамент технологического лидерства. Также участники обсудили, какие разработки будут определять промышленные стандарты будущего.

Специалисты уделили внимание вопросам ускорения внедрения инновационных технологий и переориентации на продукты отечественного производства.

Стоит отметить, что в 2025 году организаторы ожидают прибытия делегатов из более чем 30 стран, включая представителей Китая, Сербии, Кубы, Индии, Аргентины, Саудовской Аравии, ОАЭ, Белоруссии и ряда других государств.