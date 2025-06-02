Юбилейная конференция «ЦИПР» проходит в Нижнем Новгороде
В Нижнем Новгороде началась юбилейная «Цифровая индустрия промышленной России» («ЦИПР»), сообщает ИА «Время Н».
В рамках мероприятия уже прошла сессия «Цифровая трансформация промышленности. Взгляд изнутри». Роль модератора взял на себя глава Минцифры России Максут Шадаев.
В ходе дискуссии ключевые фигуры из правительства и коммерческого сектора рассмотрели вопросы преобразования цифровой трансформации в фундамент технологического лидерства. Также участники обсудили, какие разработки будут определять промышленные стандарты будущего.
Специалисты уделили внимание вопросам ускорения внедрения инновационных технологий и переориентации на продукты отечественного производства.
Стоит отметить, что в 2025 году организаторы ожидают прибытия делегатов из более чем 30 стран, включая представителей Китая, Сербии, Кубы, Индии, Аргентины, Саудовской Аравии, ОАЭ, Белоруссии и ряда других государств.