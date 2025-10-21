Юбилейная акция «Большой этнографический диктант-2025» пройдет с 1 по 8 ноября

Юбилейная X Всероссийская просветительская акция «Большой этнографический диктант» пройдет с 1 по 8 ноября текущего во всех субъектах РФ и зарубежных странах, сообщает пресс-служба Федерального агентства по делам национальностей (ФАДН).

Впервые диктант проводился в 2016 году. В 2017 году одной из уникальных площадок стал ледокол «Владивосток» в Мурманске. Также на вопросы о народах России отвечали в древней крепости Нарын-кала в Дербенте и музее имени Шемановского в Салехарде.

В 2025 году акция включена в программу мероприятий Международного фестиваля «Народы России и СНГ», проводимого по инициативе президента РФ Владимира Путина.

«Большой этнографический диктант» — просветительский проект, который знакомит с культурой народов, проживающих в России, а также позволяет оценить общий уровень этнокультурной грамотности.

Цель акции — оценка уровня этнографической грамотности граждан, их знаний о народах, проживающих на территории РФ, привлечение внимания широкой общественности к необходимости формирования эффективных инструментов для поддержания межнационального мира и согласия в многонациональной стране.

Задания диктанта оформлены в виде теста, который состоит из 30 вопросов. Время прохождения диктанта отводится 45 минут. Принять участие в акции могут жители России и зарубежных стран независимо от возраста, образования, социальной принадлежности, национальности, вероисповедания и гражданства. Диктант можно написать очно или в онлайн-режиме на сайте miretno.ru.

