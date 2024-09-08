Юбилей муниципалитета в Видном отметили пробегом и гумпомощью

В ходе торжественных мероприятий были объявлены почетные граждане и лауреаты премии Ленинского городского округа, а в центре города прошли забег и праздничный концерт.

«В этом году в связи с непростой обстановкой в приграничных территориях нашей страны и руководствуясь мерами безопасности, мы приняли решение провести торжества в сокращенном формате», — сказал глава округа Станислав Каторов.

Впервые в День округа в Видном состоялся легкоатлетический забег. В нем приняли 250 жителей.

Кроме того, состоялся сбор гуманитарной помощи для жителей Курской области. 24 тонны полезного груза отправили в Курское отделение Всероссийской благотворительной волонтерской организации «Золотые руки ангела».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил главам городских округов посетить места размещения переселенцев из Курской области.

«Прошу, уважаемые главы, посетить (места размещения — ред.) каждого из вас, знаю, что и Максим (Красноцветов, глава г. о. Пушкинский — ред.) это уже сделал, уверен, что каждый посетит места, где находятся дети, взрослые. Для того чтобы убедиться, что комплекс вопросов урегулирован», — сказал Воробьев.