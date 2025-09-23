Юбилей МЧС отметили в семейном центре «Непоседы» в Балашихе

Мероприятие в честь 35-летия МЧС России прошло в «Семейном Центре „Непоседы“ в Балашихе. Сотрудники МЧС по городскому округу Балашиха провели для детей интерактивные занятия, объединив обучение и игру, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Ребятам представили современную пожарно-спасательную технику, рассказали о работе спасателей и провели серию конкурсов. Дети приняли участие в играх на пожарную тематику, а также пробовали оказывать первую помощь, завязывать пожарные узлы. Свои знания правил пожарной безопасности ребята продемонстрировали в формате викторины.

В честь юбилея МЧС России и 98-годовщины органов Государственного пожарного надзора был организован конкурс детских поделок и рисунков, победители которого получили памятные подарки.

«Вместе с ребятами из центра „Непоседы“ мы провели различные конкурсы и активности на пожарно-спасательную тематику: игры в крестики-нолики, соревнования по надеванию боевой одежды, перетягиванию пожарного рукава, тушение имитируемого пожара», — рассказал замначальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городскому округу Балашиха Алексей Якушин.

В рамках мероприятия воспитанникам центра «Непоседы» также вручили информационные буклеты по пожарной безопасности.

Профилактические мероприятия для детей проводятся сотрудниками МЧС регулярно. Ребята получают необходимые знания о пожарной безопасности и действиях при чрезвычайных ситуациях, что способствует формированию правильной культуры безопасности с детства.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.