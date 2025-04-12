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Явка на выборах депутатов округа в Люберцах составила 2,17% на 15:00

По состоянию на 15 часов 12 апреля в городском округе Люберцы на выборах депутатов совета депутатов явка составила 2,17%, сообщает пресс-служба Мособлизбиркома.

В округе работают 196 избирательных участков. Голосования организовали в связи с избранием депутатов вновь образованного муниципального образования.

Как рассказал председатель территориальной избирательной комиссии Анатолий Трубников, в Люберцах было образовано восемь избирательных округов, в каждом из которых изберут по четыре депутата.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.