Явка избирателей в Подмосковье на 12:00 8 сентября составила 19,80%

В Подмосковье по состоянию на 12:00 воскресенья на выборах в советы депутатов проголосовали 19,80% жителей региона, сообщает пресс-служба Мособлизбиркома.

С помощью дистанционного электронного голосования (ДЭГ) отдали голос за своего кандидата 84,45% избирателей, на избирательных участках — 14,04%.

С 6 по 8 сентября в Подмосковье проходит единый день голосования. В регионе открыты 1608 избирательных участков. Адрес избирательного участка жители Подмосковья могут найти на портале «Госуслуги» и на сайте «ЦИК.РФ».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что дистанционное электронное голосование позволяет, не выходя из дома, обсудить с семьей и близкими свой выбор.

«Высокая явка в том числе обусловлена тем, что современные элементы голосования, в том числе электронного голосования, позволяют тебе, не выходя из дома, за ужином или за обедом со своей семьей, близкими обсудить и соответственно сделать свой выбор. <…> Очевидно, что это дает процент явки, это очень хорошо, выше легитимность», — сказал глава региона.