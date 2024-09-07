Явка избирателей на участки в Подмосковье на 15:00 7 сентября составила 14,68%

В Подмосковье на 15:00 7 сентября проголосовали 14,68% от заявленного количества избирателей, сообщается в Telegram-канале Мособлизбиркома.

С помощью ДЭГ проголосовали 76,18% избирателей, на избирательных участках — 9,13%

Всего в выборах в Московской области примут участие свыше 2 млн жителей Подмосковья.

Выборы проходят 6–8 сентября с 8:00 до 20:00. В Подмосковье для голосования открыты 1608 участков во всех 28 округах области. За 3 дня выборов будет задействовано свыше 8 тыс. наблюдателей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что дистанционное электронное голосование позволяет, не выходя из дома, обсудить с семьей и близкими свой выбор.

«Высокая явка в том числе обусловлена тем, что современные элементы голосования, в том числе электронного голосования, позволяют тебе, не выходя из дома, за ужином или за обедом со своей семьей, близкими обсудить и соответственно сделать свой выбор. <…> Очевидно, что это дает процент явки, это очень хорошо, выше легитимность», — сказал Воробьев.