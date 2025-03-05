Ясно, рекордно тепло и без осадков: погода порадует москвичей на 8 Марта

Вильфанд: 8 Марта в Москве пройдет с близкими к рекорду температурами

Международный женский день в Московском регионе ожидается теплая погода, близкая к рекорду, сообщил РИАМО научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«8 марта наступает период ощутимого подъема давления, это приведет к тому, что ночные температуры станут ниже — около нуля. Днем температура по области будет плюс 4-9 градусов, а в самой Москве — плюс 7-9 градусов», — сказал Вильфанд.

По его словам, это не рекорд, но высокие значения, близкие к ним.

При этом в Международный женский день будет ясная погода и без осадков, добавил метеоролог.