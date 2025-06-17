Яровая объяснила символизм акции «Свеча памяти»

сегодня в 12:12

Заместитель председателя Госдумы Ирина Яровая во время пресс-конференции, посвященной XVII ежегодной международной акции «Свеча памяти» в День памяти и скорби 22 июня, сообщила о символизме, который несет мероприятие.

По ее словам, огонь символизирует отражение двух больших символов. Именно огонь войны обрушился на русскую землю, уничтожал все вокруг, приносил боль и страдания.

«Одновременно огонь является и символом сопротивления. Сопротивлением злу, которое никогда не угаснет», — заявила Яровая.

Она подчеркнула, что дело вовсе не в поколениях. Весь многонациональный русский народ всегда будет сопротивляться насилию, агрессии и любому проявлению нацизма.