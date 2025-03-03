Ярмарку вакансий для студентов колледжа провели в Ленинском округе

В поселке Развилка Ленинского городского округа провели ярмарку вакансий на базе филиала колледжа «Московия». Мероприятие позволило собрать на одной площадке порядка 15 предприятий и организаций, где есть рабочие места для студентов и выпускников профессионального образовательного учреждения, соответствующие их специальности. Об этом сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.

«Ярмарку вакансий мы устраиваем регулярно с периодичностью 2 раза в год. Это способствовало тому, что свыше 160 ребят уже в процессе обучения трудоустроились по специальности», — приводятся в сообщении слова заведующей структурными подразделениями профессионального колледжа «Московия» Ольги Аносовой.

Она уточнила, что всего в колледже «Московия» в Ленинском округе обучаются порядка 500 студентов по 9 направлениям, среди которых поварское и кондитерское дело, сервис на воздушном транспорте, правоохранительная деятельность, организация социального обеспечения, информационные системы, программирование и другие.

На данном этапе одним из важнейших условий при поиске работы для молодых людей является готовность работодателя трудоустроить соискателя без опыта. Именно такие вакансии и представлены на выставке. Среди организаций, принявших участие в ярмарке, — аэропорт «Домодедово», логистические компании, УМВД по Ленинскому округу и другие работодатели, а также представители учреждений высшего образования, где выпускники колледжа могут продолжить обучение.

«Очень хорошо, что в колледже организуют такие мероприятия, это хорошая возможность определиться с будущим местом работы, еще на этапе получения образования», — рассказала студентка «Московии» Анастасия Митрофанова.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что безработица в регионе сейчас находится на очень низком уровне.

«У нас крайне низкая безработица и ее, можно сказать, практически нет. Ищем специалистов, тех, кто умеет работать руками — технологов, инженеров, все это на вес золота, врачей, как и прежде. Понимаем, что ситуация в следующем году будет непростой, но мы собраны, мы настроены на результат», — сказал глава региона.