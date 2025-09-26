Ярмарку трудоустройства провели на фестивале профессий в автомобилестроении в Одинцове

В городском округе Одинцово 25 сентября состоялся V Всероссийский фестиваль рабочих профессий в автомобилестроении. Он собрал представителей крупнейших компаний-производителей автомобилей, запчастей, ГСМ, лакокрасочных материалов. В этом году участие в фестивале приняли около 4 тыс. человек из 40 регионов России, а также делегация из Ирана. Об этом сообщает пресс-служба Минсоцразвития региона.

«Одним из центральных событий форума стала ярмарка трудоустройства, организованная Кадровым центром Подмосковья. 35 организаций из Одинцова и соседних городских округов представили более двух тысяч рабочих мест», — рассказали в министерстве социального развития Подмосковья.

Здесь были вакансии от производителей продуктов питания, косметики и парфюмерии, различного оборудования и техники, медикаментов, а также представители банковской сферы, силовых структур, транспорта, сферы услуг и общепита.

«Ярмарка трудоустройства — это мост между талантливыми соискателями и работодателями, стремящимися найти лучших специалистов. Здесь можно получить актуальную информацию о ситуации на рынке труда, узнать о мерах государственной поддержки от Кадрового центра Подмосковья», — сказала заместитель директора Кадрового центра Подмосковья Евгения Эберлин.

Сертифицированный коуч Кадрового центра Подмосковья Денис Бучкин провел тренинг «Кто я в мире профессий?» для молодых посетителей фестиваля. Он помог ребятам лучше разобраться в себе и понять, чего они на самом деле хотят добиться в жизни. А также рассказал, как это знание можно использовать для построения эффективного карьерного трека.

В различных цехах автотехцентра «Волин» среди студентов профильных техникумов состоялись спортивные, творческие и профессиональные конкурсы.

«Волин-фест нужен, в первую очередь, чтобы показать молодежи: работать, быть профессионалом в своей области — это круто и интересно. Восьмиклассник сегодня со сцены выступал со слезами на глазах — он два года ждет очереди попасть сюда в учебный центр, пройти обучение и работать у нас. Я считаю, это дорогого стоит и это значит, что мы все делаем правильно», — отметила руководитель технического центра «Волин» Ольга Селезнева.

В рамках мероприятия для гостей подготовили разнообразную развлекательную программу: тест-драйвы автомобилей от ГК «Бизнес Кар» GAC и Geely, велошоу, экстрим-шоу, мотошоу, роспись баннера по номерам, розыгрыши призов и истории успеха. Атмосферу дополняли спортивные и творческие конкурсы, а также площадки для общения и обмена опытом.

