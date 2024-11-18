Ярмарка трудоустройства состоится в Одинцове 21 ноября

Кадровый центр Подмосковья «Работа России» при поддержке администрации Одинцовского городского округа проведет ярмарку трудоустройства. На площадке волейбольного центра будет представлено более 1 000 рабочих мест от более 30 работодателей и учебных заведений, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Это отличная возможность сравнить актуальные предложения на рынке труда и выбрать для себя оптимальное. Сориентироваться в многообразии вариантов помогут сотрудники кадрового центра Подмосковья «Работа России». Они также предложат пройти профориентацию и расскажут о том, как можно бесплатно записаться обучение или повышение квалификации, на тренинги личностного роста или получить разовую выплату на открытие своего дела.

Дата и время: 21 ноября с 11:00 до 15:00.

Адрес: Одинцово, ул. Маршала Жукова, д. 22, Одинцовский МАУС «Одинцовский спортивно-зрелищный комплекс» (волейбольный центр).

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что безработица в регионе сейчас находится на очень низком уровне.

«У нас крайне низкая безработица и ее, можно сказать, практически нет. Ищем специалистов, тех, кто умеет работать руками — технологов, инженеров, все это на вес золота, врачей, как и прежде. Понимаем, что ситуация в следующем году будет непростой, но мы собраны, мы настроены на результат», — сказал глава региона.