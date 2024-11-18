Ярмарка трудоустройства пройдет в ОЭЗ «Дубна» 23 ноября

23 ноября в конгресс-центре особой экономической зоны «Дубна» пройдет ярмарка вакансий. Участники смогут изучить подходящие для них предложения от 30 высокотехнологичных компаний ОЭЗ с учетом своих интересов, профессиональных навыков и образования, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Компании ищут сотрудников в области информационных технологий, инженерии, управления, а также других специалистов различных профессий и медицинских работников. Работодатели готовы предоставить достойную стабильную заработную плату, обучение по востребованным направлениям, возможность карьерного роста, социальный пакет, интересные задачи и дружный коллектив.

Участие в ярмарке вакансий в ОЭЗ «Дубна» предоставляет возможность пообщаться с несколькими работодателями одновременно, обсудить условия работы, пройти первичные собеседования, узнать о стажировках, профессиональных курсах и дополнительном образовании, получить консультации по трудоустройству и принять участие в лекциях по финансовому планированию.

Мероприятие пройдет 23 ноября на площадке ОЭЗ «Дубна», расположенной по адресу: г. Дубна, ул. Программистов, 4 (Конгресс-центр). Старт в 10:00. Вход свободный, но предварительно необходимо пройти регистрацию по ссылке.

ОЭЗ «Дубна» активно сотрудничает с Государственным университетом «Дубна», привлекая студентов к работе с резидентами и предприятиями научно-производственного комплекса. Так, управляющая компания ОЭЗ «Дубна» каждый год определяет кадровые потребности компаний-резидентов и предприятий научно-производственного комплекса Дубны.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что безработица в регионе сейчас находится на очень низком уровне.

«У нас крайне низкая безработица и ее, можно сказать, практически нет. Ищем специалистов, тех, кто умеет работать руками – технологов, инженеров, все это на вес золота, врачей, как и прежде. Понимаем, что ситуация в следующем году будет непростой, но мы собраны, мы настроены на результат», – сказал глава региона.