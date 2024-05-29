Ярмарка «Ильинская блоха» пройдет 1 июня в Раменском округе

Блошиный рынок — это всегда непредсказуемость, поиск и находка, а еще редкая возможность увидеть и приобрести в одном месте вещи разных эпох и предназначений. На ярмарке можно найти старинную мебель, утварь, картины, одежду, аксессуары и многое другое.

Мероприятие состоится 1 июня с 10:00 до 15:00.

Место проведения — Московская область, Раменский округ, п. Ильинский, аллея от ул. Ленинской до ул. Московской.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Глава региона отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.