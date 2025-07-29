Яркие события и активный отдых для всей семьи ждут жителей Каширы в парках

В парках Каширы рамках программы «Парки Подмосковья» подготовили мероприятия для жителей всех возрастов. Об этом сообщила пресс-служба администрации округа.

«Утренняя зарядка и дыхательная гимнастика в рамках проекта „Активное долголетие“, мастер-классы и культурно-просветительская деятельность, йога смеха, а также многое другое ждет всех жителей и гостей наших парков на этой неделе», — рассказала директор городского парка Олеся Кожадей.

Ознакомиться с подробной афишей мероприятий округа можно в Telegram-канале «Кашира. Культура. Спорт».

Отмена мероприятий возможна из-за погодных условий.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.