«Яндекс.Музыка» раскрыла количество удаленного контента по требованию властей

С апреля по сентябрь аудиостриминг «Яндекс. Музыка» удалил 4 941 единицу контента по требованию государственных органов РФ, что составило 0,0066% от общего каталога, сообщает РБК .

Как указано в отчете компании, за апрель–сентябрь аудиостриминг получил 68 запросов от госорганов. где содержалось требование убрать контент по 69 ссылкам. Это касалось музыкальных треков, клипов, эпизодов подкастов и обложек альбомов.

При этом у 98% удаленного контента было суммарно до 100 прослушиваний за месяц, а у 60% вообще ни одного.

Еще 40 090 треков из библиотеки аудиостриминга получили маркировку «18+». Кроме того, «Яндекс. Музыка» может ограничить некоторые композиции с подобной маркировкой от попадания в общие рекомендации.

«Это необходимо, если контент может вызвать дискомфорт у большой массы пользователей», — уточнили в сервисе.

Но фанаты данной музыки будут иметь доступ к ней. Она расположится в коллекции или в поиске.

За шесть месяцев из рекомендаций исключили 2 324 трека. А еще удалили 135 треков, в которых, по мнению экспертов, есть темы насилия, оскорбления или шок-контент. В случае удаления за несоответствие правилам о таким решении уведомляют правообладателя. Он, в свою очередь, может внести изменения в трек и загрузить его снова или подать апелляцию.