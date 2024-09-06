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Украинский полк «Азов»* завербовал в свои ряды молодых девушек ради пропаганды

Украинский батальон «Азов»* с начала спецоперации начал вербовать молодых девушек в свои ряды для пропаганды. В их числе оказалась 21-летняя Яна Кормуш с позывным «Руна», сообщает Life.ru .

Изначально украинка появилась на плакате террористического полка с автоматом в руках. Ее начали узнавать благодаря британской прессе, которая публиковала фото Яны.

После вступления в «Азов»* Кормуш сделала на руках татуировки в виде свастики, которыми активно хвастается на своих страницах в соцсетях.

По данным издания, в настоящее время «Руна» делает рутинную работу в отделении радиационной, химической и биологической разведки 3-й отдельной штурмовой бригады.

Также к нацбатальону присоединилась 31-летняя Анастасия Васильченко из-под Кировограда, которая получила позывной «Рэдхэд». В ее никнейме в соцсети указаны две восьмерки, которые говорят о тайном приветствии нацистов.

Российские силовики выяснили, что женщина выступает в качестве оператора штаба противотанкового батальона 3-й отдельной штурмовой бригады.

* Украинский полк «Азов» запрещен и признан террористическим в РФ.