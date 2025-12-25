Ямальские службы усилили меры безопасности перед новогодними праздниками

Экстренные службы Ямало-Ненецкого автономного округа усилили меры безопасности на период новогодних праздников. Кинологи с собаками, казаки и народные дружинники будут обеспечивать порядок на массовых мероприятиях, сообщает «Север-Пресс» .

В преддверии новогодних праздников все места проведения массовых мероприятий в ЯНАО проверят кинологи с собаками. За порядком также будут следить более 350 казаков и народных дружинников. Для мониторинга ситуации задействуют тысячи камер видеонаблюдения.

Сотрудники правоохранительных органов, коммунальных служб, спасатели, медики и специалисты связи перейдут на усиленный режим работы. В новогоднюю ночь и в праздничные дни сотрудники МЧС будут дежурить круглосуточно. В городах округа оборудуют специальные площадки для запуска фейерверков.

Медицинская помощь будет доступна в полном объеме: продолжат работать кабинеты неотложной помощи, вызовы врачей на дом и скорая помощь. Служба медицины катастроф также перейдет в режим повышенной готовности.

Более 500 коммунальных работников будут оперативно устранять возможные перебои с отоплением, водоснабжением и электричеством. Проверены резервные генераторы, а для вывоза мусора подготовлено 150 единиц спецтехники. Операторы связи усилили контроль за сетями, а в общественных местах будет доступен бесплатный Wi-Fi FreeYamal.

В Салехарде для жителей проводят инструктажи по технике безопасности в общедомовых чатах. Все службы города завершили подготовку к праздникам.

