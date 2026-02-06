Ямал проведет более 20 крупных спортивных мероприятий в Год здоровья

На Ямале планируют провести турниры и фестивали для всех желающих в 2026 г

В Ямало-Ненецком автономном округе в Год здоровья состоится более 20 масштабных спортивных мероприятий для профессионалов и любителей, сообщает «Север-Пресс» .

В феврале в регионе пройдут Арктический благотворительный турнир по волейболу «Кубок губернатора Ямала», массовая лыжная гонка «Лыжня России» и акция «Горячий лед». В марте Салехард и Приуральский район примут пятые Всероссийские Арктические игры, где участники посоревнуются в восьми дисциплинах, включая северное многоборье, самбо, настольный теннис, лыжные гонки, баскетбол 3×3, снежный волейбол, фигурное катание и биатлон.

В апреле в Салехарде пройдет окружной марафон «Полярная лыжня», а в Губкинском — Всероссийские Арктические экстремальные игры «Северный характер. Зима». В мае состоится полумарафон «ЗаБег.РФ» и Кубок защитников Отечества среди ветеранов СВО в Тарко-Сале. Летом запланированы экстремальные игры «Северный характер. Лето» и турнир по пляжному волейболу «66 параллель». В августе пройдут этапы «Северного характера» — «Велодрайв» и «Трейл», а также полумарафон «Полярный круг» и забег ко Дню медицинского работника.

Осенью завершится сезон Арктических экстремальных игр, а в муниципалитетах пройдет фестиваль «День здоровья для детей с ограниченными возможностями». В ноябре в Новом Уренгое состоится Кубок защитников Отечества «Быть воином — жить вечно».

На всех мероприятиях будут работать волонтеры-медики, которые проведут консультации, мастер-классы и просветительские встречи по вопросам здорового образа жизни. Всего в муниципалитетах округа запланировано более 200 спортивных событий для детей, подростков, студентов, взрослых и людей с ограниченными возможностями здоровья.

