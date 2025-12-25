Якутка обвиняла экс-супруга в изнасиловании общей дочери, но суд не поверил

В Якутске в Республике Саха (Якутии) девушка обвинила экс-супруга в сексуализированном насилии над их общим ребенком. Однако следствию не удалось найти факта преступления, сообщает SakhaDay .

Пара развелась. Женщина подала иск в суд об ограничении в родительских правах экс-супруга на общего ребенка. Старшие два сына живут вместе с отцом, а несовершеннолетняя дочь — с мамой.

В материалах дела указано, что в семье случился конфликт. Отец не хотел отпускать дочь к экс-жене. После этого мать отправила дочь к психологу, обнаружившему «сексуальное злоупотребление со стороны отца».

Во время суда психолог заявила, что девочка в разговорах с ней называла отца злым, поскольку он не желает отпускать ее к маме. Также мужчина якобы укладывал дочь спать с собой полуголую, трогал за ягодицы, держал, не отпускал. На рисунке у дочки присутствует фигура отца, но она привязана к матери. Якобы мать фея, а отец злой.

Во время суда отец попросил организовать психолого-судебную-педагогическую экспертизу о влиянии родителей на ребенка и о восприятии им родителей. Когда экспертизу провели, представитель матери попросила признать выданную ведомством справку недопустимым доказательством.

Потом назначили еще одну судебную психолого-психиатрическую экспертизу. Ее провели сотрудники «Якутского республиканского психоневрологического диспансера» в отношении девочки и ее отца. Выяснилось, что она втянута в конфликт мамы с папой «с формированием негативного отношения к отцу». Она не хочет общаться и видеться с мужчиной. При этом в результате экспертизы у отца не была найдена сексуальная ориентированность по отношению к дочке.

Продолжение нападок

Экс-супруга не успокоилась. Осенью 2024 года она написала заявление на бывшего мужа о сексуальном насилии над дочерью.

Следственные органы организовали проверку. Однако отказали в возбуждении уголовного дела из-за отсутствия состава преступления.

Весной 2025 года тетя девочки написала заявление в Следственный комитет о противоправных действиях отца против ребенка. Правоохранители не стали возбуждать уголовное дело из-за отсутствия состава преступления.

Рассмотрение иска об ограничении родительских прав мужчины продолжалаось. Суд запросит информацию об отце.

Стало известно, что старшие сыновья от первого брака живут с ним. У мужчины есть работа, на учете он не состоит. Состояние жилья хорошее, долгов по алиментам на младшую дочь у него нет.

10 сентября Якутский городской суд установил, что мать не привела доказательств угрозы для дочери со стороны папы. Факторов, указывающих, что он может нанести психологический и физический вред, нет.

Суд отказал женщине в иске в ограничении родительских прав экс-супруга. Вердикт утвердил Верховный суд региона.

