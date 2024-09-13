Якутянина Дмитрия Куценко удостоили звания Героя России

сегодня в 14:51

Участвующий в СВО подполковник Дмитрий Куценко был удостоен звания Героя Российской Федерации. Об этом сообщил Глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев в своем Telegram-канале .

«От всей души поздравляю Дмитрия с заслуженным званием! Якутия гордится своим славным сыном!» — добавил Николаев.

Подполковник Дмитрий Куценко — командир десантно-штурмового подразделения морской пехоты. Вместе со своими подчиненными он выполнял задачи по сдерживанию ВСУ вблизи одного из освобожденных населенных пунктов.

Морские пехотинцы под командованием якутянина более 10 часов сдерживали атаки противника. Они смогли это сделать благодаря грамотно выстроенной обороне, тактическим навыкам и приемам.

В ходе боевых действий ВСУ потеряли четыре единицы бронированной техники. Также были уничтожены порядка двух десятков украинских боевиков. Понесший потери противник отступил, а населенный пункт был удержан.

Отмечается, что Дмитрий стал девятым якутянином, удостоенным высшей награды страны за время проведения СВО.