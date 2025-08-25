Уже сейчас по народной программе «Единой России» в регионах построено более 1,6 тыс. школ и 1,7 тыс. детских садов. Более 5 тыс. школ капитально отремонтировано, создано и модернизировано свыше 10 тыс. учреждений здравоохранения и 1,3 тыс. культурно-досуговых центров. Обновлено 40 тыс. дворов и более 30 тыс. общественных пространств, построено 500 спортивных объектов. А по программе социальной газификации подключено более 900 тыс. домов.

«Важнейшим направлением народной программы стало развитие социальной сферы. Мы обеспечиваем индексацию заработных плат бюджетникам, пенсионных и социальных выплат, включая выплаты работающим пенсионерам, расширяем программу реабилитации инвалидов. Реализуются меры поддержки многодетных малоимущих: социальные контракты, единое пособие семьям с детьми, другие меры», — сказал секретарь Генсовета партии.

Еще одно ключевое направление, которое появилось в программе в ответ на изменение ситуации в стране, — поставка гуманитарной помощи в зону проведения специальной военной операции. Ее объем превысил 142 тыс. тонн. Партия передала фронту помощь более чем на 14,7 млрд рублей: это десятки тысяч беспилотников, спецсредства, средств связи и РЭБ, тепловизоры и экипировка для бойцов на передовой. С 2024 года поддержка участников СВО — отдельный раздел народной программы партии. Также появились еще два раздела — «Развитие туризма» и «Развитие новых регионов». В последний около 200 тыс. предложений внесли жители исторических субъектов РФ.

«Исполнение народной программы пришлось на сложный период. Началась СВО, против нашей страны введены беспрецедентные санкции. По количеству и масштабам им нет аналогов в мировой истории. Но российская экономика выстояла, социальная сфера продолжает развиваться, страна твердо отстаивает суверенитет. И партия не снизила принятых на себя обязательств. Сейчас наша народная программа исполнена на 85%. Мы продолжаем работать над реализацией всех ее положений», — акцентировал внимание Владимир Якушев.

Он особо отметил, что при создании объектов по народной программе, реализации проектов, которые она предусматривает, «Единая Россия» постоянно взаимодействует с жителями.

В заключение секретарь Генерального совета партии подчеркнул — несмотря на то, что при реализации народной программы могут возникнуть трудности, главное — честно говорить об этом с людьми, вместе находить решения.

«Исполнение документа завершается в этом году. Нам предстоит отчитаться, что удалось реализовать, а что нет, объяснить причины и продолжить выполнение обязательств. Сделаем выводы и корректировки, приступая к работе над новой программой, с которой пойдем на выборы. В ней однозначно сохранится безусловная ориентация на интересы каждого жителя и развитие страны в целом», — подчеркнул Владимир Якушев.

Как сообщил секретарь подмосковного отделения «Единой России». Председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов, в Подмосковье от избирателей в Народную программу включили свыше 780 тыс. наказов.

«Благодаря наказам наших жителей, мы смогли инициировать новые социальные проекты, отремонтировать дороги, обновить инфраструктуру и улучшить доступ к медицинским и образовательным услугам. В следующем году мы уже сможем представить отчет по всем объектам. К 2026 году, уверен, мы придем практически к 100%-м показателям исполнения наказов по ключевым направлениям, таким как образование, здравоохранение, городская среда, культура и спорт. Уже сейчас по ряду сфер все наказы исполнены. Так, например, в октябре 2024 году был исполнен наказ по строительству пешеходного перехода через железнодорожные пути в городе Серпухов. Завершено строительство пожарного депо в поселке Лунево городского округа Солнечногорск. Выполнен наказ по рекультивации полигона ТКО „Воловичи“, — рассказал Брынцалов.

Народная программа «Единой России», с которой партия победила на выборах в Госдуму, включает почти 400 положений. Их реализация запланирована с 2021 по 2025 год. Участие в формировании документа приняли более 2,5 млн россиян по всей стране. Жители регионов подавали свои предложения в режиме онлайн, через анкеты, которые можно было заполнить в социальных учреждениях и на встречах.