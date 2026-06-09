Якубович объяснил рост продаж кнопочных телефонов на 47%

Эксперт по социально-экономической политике Яков Якубович назвал отказ от части аккаунтов и интерес к кнопочным телефонам цифровой гигиеной, сообщает RuNews24.ru .

По данным «Ромир», 12% молодых людей покупают кнопочные телефоны, а 28% пользователей 18–25 лет удаляли аккаунты. Якубович считает, что это не разрыв с онлайном, а попытка сократить цифровой шум.

Отчет Hate Agency за 2026 год показывает, что 73% россиян испытывают цифровую усталость, а 49% считают полезным хотя бы на день отказаться от гаджетов. При этом аудитория сервисов VK в первом квартале 2026 года выросла на 9 млн пользователей год к году и достигла почти 88 млн, а общее время в сервисах увеличилось на 29%.

Продажи кнопочных телефонов в России за первый квартал 2025 года выросли на 47% к началу 2024 года. Эксперт связывает тренд с цифровым минимализмом: молодые люди хотят вернуть контроль над вниманием.

Психолог Ольга Романив считает, что цифровой детокс помогает нервной системе. Политический психолог Артур Вафин отмечает, что одних лимитов мало: нужны критическое мышление и культура осознанного использования сети.

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