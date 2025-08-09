Яхт-клуб, самовар и торт: Деревянко потратил на свадьбу с Фуць 15 млн рублей

Актер Деревянко потратил на свадьбу с Фуць в яхт-клубе 15 млн рублей

Свадьба актера Павла Деревянко и дизайнера Зои Фуць обошлась в около 15 млн рублей. Для торжества они сняли яхт-клуб «Фарватер» в Мытищах, пригласили около 80 гостей, сообщает Mash .

Так, депозит и аренда яхт-клуба обошлась молодоженам от 350 тыс. рублей, кухня была по 12 тыс. рублей на человека. Алкоголь (многолетний виски «Чивас», дорогое «Просекко» и т. д.) еще в районе 1 млн рублей. Также на мероприятии провели чайную церемонию с самоваром и тортом.

Дороже всего стоило приглашение музыкальных групп. Так, «Иванушки International» взяли 5 млн рублей, PIZZA — 2 млн рублей. Также выступал Гоша Куценко. Плюс к тратам — диджей в ресторане с хитами артистов Валерия Меладзе и Веры Брежневой.

Из друзей на свадьбу Деревянко и Фуць пришли актер и шоумен Михаил Галустян, писатель Александр Цыпкин, актеры Гоша Куценко и Никита Ефремов, телеведущий Антон Привольнов и другие коллеги.