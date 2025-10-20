Ядовитый запах сводит с ума жителей Волгограда и Астрахани

Жители Волгограда и Астрахани массово жалуются на ядовитый запах. Местные власти утверждают, что всему виной пожары в Казахстане, однако горожане обвиняют их в незаконном сжигании мусора, сообщает «Осторожно, новости» .

Как рассказывают жители Волгограда, едкий и неприятный запах появился прошедшей ночью. Горожане были вынуждены закрывать окна, так как «дышать невозможно». При этом в экстренных службах ответили, что жалоб на неприятный запах не поступало.

В городской администрации отметили, что неприятный запах пришел в регион из Казахстана, Калмыкии и Астраханской области, где начались «ландшафтные пожары». При этом запах стоит в воздухе из-за «повышенной влажности».

Волгоградцы назвали «смешным» оправдание администрации, заявив, что запах идет с мусорных полигонов. По словам жительницы Красноармейского района, сильную вонь она заметила еще весной.

«Приходится почти каждый вечер закрывать окна из-за сильного едкого запаха. Начинается после 20:00, ночью, к утру уходит. Запах от пожара нельзя „выключать“ по времени. Это какой-то периодический выброс с производства или что-то в таком роде», — рассказала местная жительница.

Жители Астраханской области также выразили обеспокоенность по поводу едкого запаха гари и тумана. Они считают, что причиной этому стало сжигание отходов на местных полигонах.

«Нас за дураков держат, жгут мусор, а пишут про пожары, как будто мы не отличим запах органики и химии от запаха горения растительности», — пишут астраханцы.

Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин тоже сослался на пожары в Казахстане, из-за которых может появиться запах гари в городе. При этом глава региона добавил, что в самой Астрахани никаких пожаров нет.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.