Ядовитые жуки кошмарят российских туристов после урагана «Калмаэги» во Вьетнаме

Ядовитые жуки томкаты атакуют россиян после урагана «Калмаэги» во Вьетнаме. Насекомые проникают в дома через щели и оставляют ожоги на коже, сообщает SHOT .

По словам путешественников из центральной части Вьетнама, после тайфуна численность жуков значительно возросла. Влажные и теплые условия способствовали их активному размножению. В центральной части страны продолжается сезон дождей, а недавнее стихийное бедствие лишь усилило популяцию томкатов.

Отдыхающие жалуются, что насекомые проникают в жилье, ползают по полу, стенам и полкам. По словам одного россиянина, он не мог выйти в коридор из-за большого количества томкатов. Есть и случаи непосредственного контакта: люди обращались к местным медикам, которые прописывали им мази. Туристы пытаются справиться с проблемой своими силами: приклеивают скотч на дверные пороги, приобретают аэрозоли для борьбы с насекомыми.

При этом томкаты не кусают, а выделяют токсин педерин, который вызывает сильные ожоги, зуд и волдыри. Яд томкатов считается более токсичным, чем яд кобры. После укуса у человека могут возникнуть различные симптомы: ломота в суставах, тошнота и лихорадка.

