«Я уже не та»: как снизить страх выхода на работу после декрета?

Психолог Татьяна Чернякова рассказала, как бороться со страхом выхода на работу после декрета, сообщает сайт «Узнай.ру» .

«За время декрета женщина проживает глубокую трансформацию: меняются идентичность, приоритеты, телесное восприятие, эмоциональная чувствительность. Возвращение в профессиональную среду с высоким темпом может восприниматься как прыжок в ледяную воду», — отметила эксперт.

Более того, по мнению специалиста, у женщины появляется страх остаться лишней. За время отсутствия на работе уже появились новые сотрудники, запущены новые процессы и проекты. Также беспокоит и страх потери связи с ребенком. Часто женщины чувствуют вину от желания покинуть домашнюю рутину и перестать быть только матерью.

Чернякова рекомендовала мамам начать борьбу со страхом с составления карты опор, где необходимо будет прописать сильные стороны, какие рабочие задачи даются легко. Так, даже самый маленький список поможет почувствовать ценность. Особенно важно учитывать навыки, приобретенные во время ухода за ребенком.

Если тревога продолжит усиливаться, эксперт советовала выписать четко сформулированные страхи и дать ответ, что может помочь избежать этого. Перед выходом на работу стоит создать ритуал и четко распланировать день, чтобы помочь психике адаптироваться к изменениям. Также важно не забывать обращаться за поддержкой к родным и близким.