«Я тебе дверь расх****, сучка»: соседи 5 лет терроризируют жительницу Краснодара

Соседи уже около пяти лет терроризируют жительницу Краснодара, угрожая ей расправой. Девушка неоднократно вызывала полицию, но к ней никто не приезжал, сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости» .

В 2020 году Софья М. приобрела квартиру в доме № 131 на Черкасской улице. Вскоре после заселения соседка снизу по имени Наталья начала жаловаться на шум из квартиры девушки, стуча по батареям и потолку. По словам Софьи, она проживает одна с собакой и не устраивает шумных вечеринок. С остальными соседями у нее нет конфликтов.

Летом Наталья начала подкладывать под дверь девушки испорченные продукты, такие как капуста, и обливать ее непонятной жидкостью, угрожая «изуродовать» Софью. Она утверждала, что Софья сбрасывает отходы на ее кондиционер. Софья отрицала обвинения и заявляла, что в тот период не жила в своей квартире, а над ней расположено еще 7 этажей.

Девушка неоднократно обращалась в полицию, но никто не приезжал, а в возбуждении уголовного дела отказали. Тогда она подала жалобу в прокуратуру, которая встала на ее сторону, однако следствие так и не началось.

В субботу утром в дверь квартиры Софьи начал ломиться супруг Натальи, угрожая девушке топором. Мужчина работает дворником в местной управляющей компании.

«Ты, сучка, ты меня з******, не только жену, бл***. Еще раз только увижу — приду тебе дверь топором рас*****. Поняла?» — кричал мужчина, сильно пиная дверь ногой.

Софья рассказала, что Наталья поливала ее двери не только капустой, но и другими отходами. Пятна на двери перестали отмываться. Также соседка неоднократно проклинала девушку. При этом извинилась Наталья лишь рад, когда увидела у Софьи видеозапись своих проделок. Соседка даже отмыла дверь Софьи. Некоторое время соседи жили спокойно, но сегодня Наталья с супругом вновь обвинили Софью в шумных тусовках.

