«Я стал задыхаться»: отца Фриске шокировала «воскресшая» дочь

Отец Жанны Фриске Владимир сообщил, что на церемонии вручения премии МУЗ-ТВ 2024 его шокировала программа, которую подготовили организаторы. По словам мужчины, перед ним предстал образ его умершей дочери, «оживленный» искусственным интеллектом (ИИ), сообщает «Царьград» .

ИИ «оживил» Жанну Фриске на сцене и смог даже спеть ее голосом. По словам родителя умершей артистки, для него такое развитие событий было настолько шокирующим, что сперва он даже начал задыхаться.

«А сначала шоковое состояние. С сердцем даже проблемы были, я стал задыхаться, мне воды принесли девочки», — сказал Владимир.

Отец Фриске отметил, что уже позже он понял, «что к чему», и был благодарен организаторам за такой сюрприз. Тем не менее, сперва мужчину едва не хватил «кондратий» при виде образа дочери, как позже он сам признавался.